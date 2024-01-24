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У Дніпрі пролунав потужний вибух

24 січня 2024 14:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Дніпрі пролунав вибух 24 січня
Дим підіймається над містом внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: t.me/ dneprooperatyv
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В українському місті Дніпро пролунав гучний вибух сьогодні, 24 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибух в Дніпрі 24 січня

За даними місцевих телеграм-каналів, дніпряни чули потужний вибух у місті.

Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Новини.LIVE

У мережі поширили кадри, як в одному з районів Дніпра було видно задимлення після задимлення. За попередньою інформацією причиною вибуху став пуск росіянами ракети Х-59 по Дніпру.

Скриншот допису Дніпро Оперативний
Скриншот допису Дніпро Оперативний
Задимлення внаслідок вибуху
Задимлення внаслідок вибуху
Задимлення внаслідок вибуху
Задимлення внаслідок вибуху

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війна
вибух
Дніпро
Україна
обстріли
атака

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