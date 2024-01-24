В Дніпрі пролунав вибух 24 січня

У Дніпрі пролунав потужний вибух
24 січня 2024 14:23
Дим підіймається над містом внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: t.me/ dneprooperatyv
В українському місті Дніпро пролунав гучний вибух сьогодні, 24 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Читайте також:
Вибух в Дніпрі 24 січня
За даними місцевих телеграм-каналів, дніпряни чули потужний вибух у місті.
У мережі поширили кадри, як в одному з районів Дніпра було видно задимлення після задимлення. За попередньою інформацією причиною вибуху став пуск росіянами ракети Х-59 по Дніпру.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!