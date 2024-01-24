В Дніпрі пролунав вибух 24 січня

Дим підіймається над містом внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: t.me/ dneprooperatyv

В українському місті Дніпро пролунав гучний вибух сьогодні, 24 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибух в Дніпрі 24 січня

За даними місцевих телеграм-каналів, дніпряни чули потужний вибух у місті.

Скриншот допису Новини.LIVE

У мережі поширили кадри, як в одному з районів Дніпра було видно задимлення після задимлення. За попередньою інформацією причиною вибуху став пуск росіянами ракети Х-59 по Дніпру.

Скриншот допису Дніпро Оперативний

Задимлення внаслідок вибуху

Задимлення внаслідок вибуху

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