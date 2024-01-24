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В Днепре раздался мощный взрыв

24 января 2024 14:23
обновлено: 14:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Днепре раздался взрыв 24 января
Дым поднимается над городом в результате взрыва. Иллюстративное фото: t.me/ dneprooperatyv
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В украинском городе Днепр раздался громкий взрыв сегодня, 24 января. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Взрыв в Днепре 24 января

По данным местных телеграмм-каналов, днепряне слышали сильнейший взрыв в городе.

Скриншот сообщения Новости.LIVE
Скриншот поста Новини.LIVE

В сети распространили кадры, как в одном из районов Днепра было видно задымление после взрыва. По предварительной информации, причиной взрыва стал пуск россиянами ракеты Х-59 по Днепру.

Скриншот сообщения Днепр Оперативный
Скриншот поста Днепр Оперативный
Задымление в результате взрыва
Задымление в результате взрыва. Фото: t.me/ dneprooperatyv
Задымление в результате взрыва
Задымление в результате взрыва. Фото: t.me/ dneprooperatyv

Пока сигнал воздушной тревоги звучит в Запорожской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог 24 января
Карта воздушных тревог 24 января

Напомним, Силы противовоздушной обороны Украины Воздушного командования "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью российскую управляемую авиаракету Х-59 "Овод". По предварительной информации, она была запущена с тактической авиации.

Добавим, российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками Shahed вечером 6 января. К счастью, никто серьезно не пострадал.

война
взрыв
Днепр
Украина
обстрелы
атака

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