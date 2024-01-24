В Днепре раздался взрыв 24 января

В Днепре раздался мощный взрыв
В украинском городе Днепр раздался громкий взрыв сегодня, 24 января. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Взрыв в Днепре 24 января
По данным местных телеграмм-каналов, днепряне слышали сильнейший взрыв в городе.
В сети распространили кадры, как в одном из районов Днепра было видно задымление после взрыва. По предварительной информации, причиной взрыва стал пуск россиянами ракеты Х-59 по Днепру.
Пока сигнал воздушной тревоги звучит в Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, Силы противовоздушной обороны Украины Воздушного командования "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью российскую управляемую авиаракету Х-59 "Овод". По предварительной информации, она была запущена с тактической авиации.
Добавим, российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками Shahed вечером 6 января. К счастью, никто серьезно не пострадал.
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