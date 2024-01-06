Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками Shahed увечері 6 січня. На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Росіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків", — зазначив він.

Так, внаслідок атаки пошкоджений будинок, у якому мешкало 22 родини — на щастя серйозно ніхто не постраждав.

Лисак розповів, що співробітники ДСНС врятували шість людей, їх надано медичну допомогу на місці, ще двоє — самостійно звернулися до медиків.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що увечері 6 січня в Дніпро пролунали кілька потужних вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу через запуск дронів "шахед".

Також ми писали, що росіяни запустили ударні безпілотники Shahed у напрямку України увечері 6 січня. Через це у низці областей було оголошено повітряну тривогу.