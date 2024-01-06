Подробности атаки на Днепр 6 января

Атака беспилотников на Днепр — в ОВА рассказали о последствиях
Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками Shahed вечером 6 января. К счастью, никто серьезно не пострадал.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Атака дронов на Днепр 6 января
"Россияне атаковали Днепр беспилотниками. К сожалению, не без последствий", — отметил он.
Так, в результате атаки поврежден дом, в котором проживало 22 семьи — к счастью, серьезно никто не пострадал.
Лысак рассказал, что сотрудники ГСЧС спасли шесть человек, им оказали медицинскую помощь на месте, еще двое — самостоятельно обратились к медикам.
Напомним, что вечером 6 января в Днепре прогремели несколько мощных взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога из-за запуска дронов "шахед".
Также мы писали, что россияне запустили ударные беспилотники Shahed в направлении Украины вечером 6 января. Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
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