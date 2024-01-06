Подробности атаки на Днепр 6 января

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками Shahed вечером 6 января. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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Атака дронов на Днепр 6 января

"Россияне атаковали Днепр беспилотниками. К сожалению, не без последствий", — отметил он.

Так, в результате атаки поврежден дом, в котором проживало 22 семьи — к счастью, серьезно никто не пострадал.

Лысак рассказал, что сотрудники ГСЧС спасли шесть человек, им оказали медицинскую помощь на месте, еще двое — самостоятельно обратились к медикам.

Скриншот поста Лысака

Напомним, что вечером 6 января в Днепре прогремели несколько мощных взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога из-за запуска дронов "шахед".

Также мы писали, что россияне запустили ударные беспилотники Shahed в направлении Украины вечером 6 января. Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.