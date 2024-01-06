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У Дніпрі лунають потужні вибухи

6 січня 2024 20:53
оновлено: 21:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Атака шахедів 6 січня — у Дніпрі працює ППО
Вибух дрона в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Дніпро лунають потужні вибухи увечері 6 січня. У місті було оголошено повітряну тривогу через запуск дронів "шахед".

Про це повідомляє Суспільне.

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Так, місцеві повідомляють по кілька потужних вибухів у Дніпрі.

Раніше Повітряні Сили попереджали про рух дрона-камікадзе в районі міста.

"Увага! Дніпро — в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Згодом у місті було чутно повторні вибухи, голова ОВА Сергій Лисак повідомив про роботу Сил ППО.

"Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють!", — написав він.

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Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, що російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed у напрямку України увечері 6 січня. Через це у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон вчора, 5 січня. Проте він виявився незвичайним.

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