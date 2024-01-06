Атака шахедів 6 січня — у Дніпрі працює ППО

У Дніпрі лунають потужні вибухи
У Дніпро лунають потужні вибухи увечері 6 січня. У місті було оголошено повітряну тривогу через запуск дронів "шахед".
Про це повідомляє Суспільне.
Вибухи в Дніпрі 6 січня
Так, місцеві повідомляють по кілька потужних вибухів у Дніпрі.
Раніше Повітряні Сили попереджали про рух дрона-камікадзе в районі міста.
"Увага! Дніпро — в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.
Згодом у місті було чутно повторні вибухи, голова ОВА Сергій Лисак повідомив про роботу Сил ППО.
"Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють!", — написав він.
Нагадаємо, що російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed у напрямку України увечері 6 січня. Через це у низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон вчора, 5 січня. Проте він виявився незвичайним.
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