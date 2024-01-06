На Миколаївщині українські військові збили незвичайний ворожий дрон

Уламки ворожого дрона. Фото: Віталій Кім

На Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон вчора, 5 січня. Проте він виявився незвичайним.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Він опублікував відео, на якому військовослужбовець показує уламки російського безпілотника.

"В "секретних" лабораторіях Бурятії був створений, не маючи аналогів у світі, безпілотний літальний апарат, який "вражає" просто своїм дизайном, технологічними рішеннями", — кепкує військовий.

Уламки ворожого дрона. Фото: Віталій Кім

Після чого він показав з чого зроблені бойові частини БпЛА.

"Другий рік війни, а в них фантастика, як просто космос в технологіях", — додає, жартуючи, захисник.

Уламки ворожого дрона. Фото: Віталій Кім

Уламки ворожого дрона. Фото: Віталій Кім

Нагадаємо, раніше у мережі зʼявилося відео спроби наступу російських загарбників на східному напрямку фронту. Однак для одного з окупантів цей штурм став останнім завдяки дрону одеської бригади імені Лицарів Зимового Походу.