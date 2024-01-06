На Миколаївщині українські військові збили незвичайний ворожий дрон
На Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон вчора, 5 січня. Проте він виявився незвичайним.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Особливості" ворожого БпЛА
Він опублікував відео, на якому військовослужбовець показує уламки російського безпілотника.
"В "секретних" лабораторіях Бурятії був створений, не маючи аналогів у світі, безпілотний літальний апарат, який "вражає" просто своїм дизайном, технологічними рішеннями", — кепкує військовий.
Після чого він показав з чого зроблені бойові частини БпЛА.
"Другий рік війни, а в них фантастика, як просто космос в технологіях", — додає, жартуючи, захисник.
Нагадаємо, раніше у мережі зʼявилося відео спроби наступу російських загарбників на східному напрямку фронту. Однак для одного з окупантів цей штурм став останнім завдяки дрону одеської бригади імені Лицарів Зимового Походу.
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