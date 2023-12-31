Ігнат пояснив, чому вночі ППО збила менше половини запущених дронів

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

В ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Силам ППО вдалося збити 21 безпілотник, що становить менше половини з кількості запущених.

Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Атака дронів на Україну вночі 31 грудня

За словами Ігната, вночі окупанти загалом застосували 49 дронів, які запускали з трьох напрямків — мису Чауда в Криму, Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії.

Так, більшість "шахедів" росіяни спрямували у прифронтові райони, тому Силам ППО далося збити лише 21 безпілотник.

"Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки", — зазначив представник Повітряних Сил.

Він пояснив, що раніше Росія застосовувала дрони-камікадзе для атак всередині України, але зараз вона змінила тактику і запускає їх у прифронтові регіони.

"Знаєте, що "шахед" — ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, може п'ять разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших старих радянських винищувачів. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з'явиться в Україні", — додав Ігнат.

Раніше ми писали, що в ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Загалом нашим оборонцям вдалося ліквідувати 21 "шахед".

Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області та в Кропивницькому вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.