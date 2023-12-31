Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Кривому Розі лунають вибухи arrow

У Кривому Розі лунають вибухи

31 грудня 2023 13:35
оновлено: 13:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Кривому Розі лунають вибухи
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Кривому Розі 31 грудня

Так, зазначається, що у місті пролунало три вибухи.

null
Скриншот допису Свої. Кривий Ріг

Оновлено 13:40 Як повідомляють кореспонденти Суспільного, звуки вибухів почули й українці у Кропивницькому. 

null
Скриншот допису Суспільного

Раніше Повітряні Сили попереджали про зліт російського літака МіГ-31К, що є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

null
Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що вдень 31 грудня в Україні лунає масштабна повітряна тривога. Наразі для всієї країни оголошена ракетна небезпека через зліт ворожого винищувача.

Також ми писали, що російські окупанти атакують Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі