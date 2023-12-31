У Кривому Розі лунають вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Кривому Розі 31 грудня

Так, зазначається, що у місті пролунало три вибухи.

Скриншот допису Свої. Кривий Ріг

Оновлено 13:40 Як повідомляють кореспонденти Суспільного, звуки вибухів почули й українці у Кропивницькому.

Скриншот допису Суспільного

Раніше Повітряні Сили попереджали про зліт російського літака МіГ-31К, що є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що вдень 31 грудня в Україні лунає масштабна повітряна тривога. Наразі для всієї країни оголошена ракетна небезпека через зліт ворожого винищувача.

Також ми писали, що російські окупанти атакують Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.