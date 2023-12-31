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Ігнат розповів, скільки шахедів запустили росіяни по Україні з вересня 2022 року

31 грудня 2023 12:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ігнат розповів, скільки шахедів запустили росіяни по Україні з вересня 2022 року
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Telegram/Повітряні Сили
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти атакують Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.

Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Близько 3000 тисяч цих дронів знищено силами оборони. Є над чим замислитися. Нам все ще потрібно більше систем, які працюватимуть проти ударних БПЛА", — сказав Ігнат.

За його словами, Україна посилюється усіма можливими системами захисту, але озброєння все ще потрібно більше. 

Нагадаємо, що в ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Загалом нашим оборонцям вдалося ліквідувати 21 "шахед".

Також ми писали, що зранку 29 грудня Україна пережила наймасовішу ракетну атаку за останні місяці. Чому росіяни вдалися до такого потужного удару аж під Новий рік і чого хотіли досягти — у матеріалі Новини.LIVE.

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