В Україні виробляють дрони, яких немає у світі, — Подоляк про плани виробництва зброї

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Україна навчилася виробляти морські, повітряні дрони, яких немає ніде у світі. При такій ситуації на фронті та інтенсивності боїв потрібно виготовляти 50-60 тисяч дронів.

Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, виготовлення морських та повітряних дронів в Україні важливо збільшувати. Радник підкреслив слова Зеленського, який заявив, що наступного року в Україні буде близько мільйона дронів.

"При цій інтенсивності бойових дій, використання артилерії, важких калібрів, нам щомісяця потрібно використовувати мінімум 30 тисяч дронів. Оптимально 50-60 тисяч, а найкраще 100 тисяч дронів. Думаю, на таку цифру FPV-дронів чи модифікацій різного типу якраз і вийдемо. Президент абсолютно точно розуміє, що сюди треба вкладатися", — вказав Подоляк.

Морські дрони та чи будуть допомагати партнери

Подоляк підкреслив, що в України є дуже ефективні стаціонарні системи радіоелектронного контролю (РЕБ). Вони, як сказав радник, можуть більш ефективно збивати російські дрони. Окремо відзначив морські дрони українського виробництва.

"Акваторія Чорного моря — це ж морські дрони. Такого досвіду, кількості, якості, ефективності та функціональності дронів, які сконструйовані в Україні, ні в кого у світі не було і немає досі", — наголосив радник.

Він зазначив, що ключовим завданням зараз є збільшення військової техніки та засобів. Подоляк переконаних, що західні партнери будуть допомагати державі, "бо самі розуміють, що інвестують супертехнологічну українську армію в супертехнологічні виробництва".

Перебудова старого озброєння

Щодо військових виробництв, які є застарілими та не мобільними, буде проводитися перебудова. За словами Подоляка, таке озброєння теж потрібно масштабувати.

"САУ "Богдана" роблять в певній кількості. ПТРК "Стугна" роблять у великій кількості. Окрім цього, ще ж багато схожих приладів, які будуть чітко "втокмачувати" росіянам, чому вони програють цю війну, з дальністю 400-700 кілометрів", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що втома від війни в України, як серед населення країни, так і Заходу, — це нормальний процес. Адже людина не може весь час жити у постійному вау-ефекті в стилі "ми готові, ми будемо йти вперед". У війні є різні етапи і наразі Україна проходить вкрай складний, відтак психоемоційна втома очевидна.

Додамо, виробництво боєприпасів для Сил оборони України найближчим часом збільшиться. У країнах-партнерах розгортаються військово-промислові потужності державних та приватних компаній.