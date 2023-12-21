Данілов розповів про виробництво боєприпасів для України — є приємні новини

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Виробництво боєприпасів для сил оборони України у найближчий час збільшиться. У країнах-партнерах розгортаються військово-промислові потужності державних та приватних компаній.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в етері національного телемарафону "Єдині новини".

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За словами секретаря РНБО, багато інформації озвучити зараз він не може. Але найближчим часом з'являться "дуже приємні новини", які стосуватимуться військово-промислового виробництва.

"Працюють не тільки державні підприємства, але і приватні компанії, і велика вдячність, що вони долучаються до цього процесу, розуміючи, що в найближчі 10-15-20 років світ буде в турбулентності й усе, що стосується військово-промислового комплексу, буде не зайвим на світових ринках", — сказав він.

Данілов підкреслив, що потрібно буде вирішити низку питань, оскільки бізнес потребує чітких правил співпраці з державою у оборонній сфері.

Корупція, необгрунтовані перевірки та певні обмеження у цій важливій галузі, зазначив він, ставлять загрозу для національної безпеки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Водночас міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін розповів, що зараз Україна може виробляти до 50 тисяч дронів на місяць і збираються збільшувати показники.

Також ми писали, що в Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударних дронів Cobra. Конструкція БпЛА схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години.