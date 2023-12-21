Який вихід з ситуації знайшла Україна при відсутності допомоги від США
Через нестачу західних снарядів та уповільнення військової допомоги, Україна почала все більше покладатися на використання FPV-дронів замість класичної артилерії. Раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу, але зараз таких можливостей немає.
Про це повідомляє військовий експерт BILD Юліан Репке.
Як Україна замінює західні артснаряди на фронті
Ріпке розповів, що українські військові все більше почали покладатися на використання власних FPV-дронів класичної артилерії. Однією з причин є недостатні поставки західних артилерійських снарядів.
За його словами, раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу. Тепер такої можливості немає через недостатні поставки. Крім того, деякі західні гармати виходять з ладу.
"В українській армії мені кажуть, що справа не лише у нестачі 155-мм та 152-мм артилерійських снарядів. Західні самохідні гаубиці створені не для справжньої тривалої війни, а лише для коротких місій. Становище артилерії катастрофічне. Ні снарядів, ні гармат, що відповідно працюють, немає. Поставлена Україні техніка потребує обслуговування та ремонту, навіть якщо не зазнавала російських обстрілів. Західні 155-мм снаряди майже у вісім разів дорожчі за російські снаряди 152-мм", — каже аналітик.
Саме через це українські військові перейшли на масове використання дронів замість артилерії, адже це значно дешевше. Один FPV-дрон коштує приблизно 500-600 євро.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.
Водночас міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін розповів, що зараз Україна може виробляти до 50 тисяч дронів на місяць і збираються збільшувати показники.
Також ми писали, що в Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударних дронів Cobra. Конструкція БпЛА схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години.
Читайте Новини.LIVE!