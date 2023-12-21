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Який вихід з ситуації знайшла Україна при відсутності допомоги від США

21 грудня 2023 11:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Який вихід з ситуації знайшла Україна при відсутності допомоги від США
Західні артилерійські снаряди. Фото: dw.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через нестачу західних снарядів та уповільнення військової допомоги, Україна почала все більше покладатися на використання FPV-дронів замість класичної артилерії. Раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу, але зараз таких можливостей немає.

Про це повідомляє військовий експерт BILD Юліан Репке

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Ріпке розповів, що українські військові все більше почали покладатися на використання власних FPV-дронів класичної артилерії. Однією з причин є недостатні поставки західних артилерійських снарядів.

За його словами, раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу. Тепер такої можливості немає через недостатні поставки. Крім того, деякі західні гармати виходять з ладу.

"В українській армії мені кажуть, що справа не лише у нестачі 155-мм та 152-мм артилерійських снарядів. Західні самохідні гаубиці створені не для справжньої тривалої війни, а лише для коротких місій. Становище артилерії катастрофічне. Ні снарядів, ні гармат, що відповідно працюють, немає. Поставлена Україні техніка потребує обслуговування та ремонту, навіть якщо не зазнавала російських обстрілів. Західні 155-мм снаряди майже у вісім разів дорожчі за російські снаряди 152-мм", — каже аналітик. 

Саме через це українські військові перейшли на масове використання дронів замість артилерії, адже це значно дешевше. Один FPV-дрон коштує приблизно 500-600 євро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Водночас міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін розповів, що зараз Україна може виробляти до 50 тисяч дронів на місяць і збираються збільшувати показники. 

Також ми писали, що в Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударних дронів Cobra. Конструкція БпЛА схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години. 

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