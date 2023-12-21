Какой выход из ситуации нашла Украина при отсутствии помощи от США

Западные артиллерийские снаряды. Фото: dw.com

Из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.

Об этом сообщает военный эксперт BILD Юлиан Репке.

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Репке рассказал, что украинские военные все больше стали полагаться на использование собственных FPV-дронов классической артиллерии. Одной из причин недостаточные поставки западных артиллерийских снарядов.

По его словам, ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки. Теперь такой возможности нет из-за недостающих поставок. Кроме того, некоторые западные пушки выходят из строя.

"В украинской армии мне говорят, что дело не только в недостатке 155-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. Западные самоходные гаубицы созданы не для настоящей длительной войны, а только для коротких миссий. Положение артиллерии катастрофическое. Ни снарядов, ни гармат, что соответственно работают, нет. Поставленная Украине техника нуждается в обслуживании и ремонте, даже если не подвергалась российским обстрелам. Западные 155-мм снаряды почти в восемь раз дороже российских снарядов 152-мм", — говорит аналитик.

Именно поэтому украинские военные перешли на массовое использование дронов вместо артиллерии, ведь это значительно дешевле. Один FPV-дрон стоит примерно 500-600 евро.

Напомним, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

В то же время министр стратегической промышленности Александр Камышин рассказал, что сейчас Украина может производить до 50 тысяч дронов в месяц и собираются увеличивать показатели.

Также мы писали, что в Украине разработано и запущено в массовое производство ударных дронов Cobra. Конструкция БпЛА похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле — около 2000 долларов США и собирается за три часа.