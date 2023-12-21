Какой выход из ситуации нашла Украина при отсутствии помощи от США
Из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.
Об этом сообщает военный эксперт BILD Юлиан Репке.
Как Украина заменяет западные артснаряды на фронте
Репке рассказал, что украинские военные все больше стали полагаться на использование собственных FPV-дронов классической артиллерии. Одной из причин недостаточные поставки западных артиллерийских снарядов.
По его словам, ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки. Теперь такой возможности нет из-за недостающих поставок. Кроме того, некоторые западные пушки выходят из строя.
"В украинской армии мне говорят, что дело не только в недостатке 155-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. Западные самоходные гаубицы созданы не для настоящей длительной войны, а только для коротких миссий. Положение артиллерии катастрофическое. Ни снарядов, ни гармат, что соответственно работают, нет. Поставленная Украине техника нуждается в обслуживании и ремонте, даже если не подвергалась российским обстрелам. Западные 155-мм снаряды почти в восемь раз дороже российских снарядов 152-мм", — говорит аналитик.
Именно поэтому украинские военные перешли на массовое использование дронов вместо артиллерии, ведь это значительно дешевле. Один FPV-дрон стоит примерно 500-600 евро.
Напомним, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.
В то же время министр стратегической промышленности Александр Камышин рассказал, что сейчас Украина может производить до 50 тысяч дронов в месяц и собираются увеличивать показатели.
Также мы писали, что в Украине разработано и запущено в массовое производство ударных дронов Cobra. Конструкция БпЛА похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле — около 2000 долларов США и собирается за три часа.
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