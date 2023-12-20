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Мільйон дронів за рік — Камишін розповів про потужності виробництва за місяць

20 грудня 2023 14:01
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Мільйон дронів за рік — Камишін розповів про потужності виробництва за місяць
Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Фото: РБК-Українв
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У грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV дронів. Окрім того, вже наступного року наша держава спроможна виробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та більше тисячі дронів з дальністю за 1000 км. 

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін

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Коментуючи слова Володимира Зеленського щодо виготовлення дронів Україно, Камишін розповів, що лише за грудень наша держава виготовила понад 50 тисяч FPV дронів.

"Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в слідуючому році понад десять тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та більше тисячі дронів з дальністю за 1000 км", — пояснює міністр. 

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Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Також ми писали, що в Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударних дронів Cobra. Конструкція БпЛа схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години.

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