Мільйон дронів за рік — Камишін розповів про потужності виробництва за місяць

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Фото: РБК-Українв

У грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV дронів. Окрім того, вже наступного року наша держава спроможна виробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та більше тисячі дронів з дальністю за 1000 км.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Читайте також:

Скільки дронів Україна виробляє за місяць

Коментуючи слова Володимира Зеленського щодо виготовлення дронів Україно, Камишін розповів, що лише за грудень наша держава виготовила понад 50 тисяч FPV дронів.

"Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в слідуючому році понад десять тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та більше тисячі дронів з дальністю за 1000 км", — пояснює міністр.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. За його словами, у цьому питанні є проблеми з логістикою.

Також ми писали, що в Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударних дронів Cobra. Конструкція БпЛа схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години.