Миллион дронов за год — Камышин рассказал о мощностях производства за месяц

Министр стратегической промышленности Александр Камышин. Фото: РБК-Украина

В декабре Украина произвела более 50 тысяч FPV дронов. Кроме того, уже в следующем году наше государство способно произвести более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью в 1000 км.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

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Комментируя слова Владимира Зеленского относительно изготовления дронов Украины, Камышин рассказал, что только за декабрь наше государство изготовило более 50 тысяч FPV дронов.

"Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более десяти тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км) и более тысячи дронов с дальностью за 1000 км", — объясняет министр.

Напомним, Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

Также мы писали, что в Украине разработано и запущено в массовое производство ударных дронов Cobra. Конструкция БпЛа похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле — около 2000 долларов США и собирается за три часа.