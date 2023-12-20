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Миллион дронов за год — Камышин рассказал о мощностях производства за месяц

20 декабря 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Миллион дронов за год — Камышин рассказал о мощностях производства за месяц
Министр стратегической промышленности Александр Камышин. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В декабре Украина произвела более 50 тысяч FPV дронов. Кроме того, уже в следующем году наше государство способно произвести более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью в 1000 км.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

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Комментируя слова Владимира Зеленского относительно изготовления дронов Украины, Камышин рассказал, что только за декабрь наше государство изготовило более 50 тысяч FPV дронов. 

"Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более десяти тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км) и более тысячи дронов с дальностью за 1000 км", — объясняет министр.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

Также мы писали, что в Украине разработано и запущено в массовое производство ударных дронов Cobra. Конструкция БпЛа похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле — около 2000 долларов США и собирается за три часа.

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