Данилов рассказал о производстве боеприпасов для Украины — есть приятные новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

Производство боеприпасов для сил обороны Украины в ближайшее время увеличится. В странах-партнерах разворачиваются военно-промышленные мощности государственных и частных компаний.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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По словам секретаря СНБО, много информации озвучить сейчас он не может. Но в ближайшее время появятся "очень приятные новости", касающиеся военно-промышленного производства.

"Работают не только государственные предприятия, но и частные компании, и большая благодарность, что они приобщаются к этому процессу, понимая, что в ближайшие 10-15-20 лет мир будет в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса, будет не лишним на мировых рынках", — сказал он.

Данилов подчеркнул, что предстоит решить ряд вопросов, поскольку бизнес нуждается в четких правилах сотрудничества с государством в оборонной сфере.

Коррупция, необоснованные проверки и определенные ограничения в этой важной отрасли, отметил он, представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина планирует произвести миллион дронов в следующем году. По его словам, в этом вопросе есть проблемы с логистикой.

В то же время министр стратегической промышленности Александр Камышин рассказал, что сейчас Украина может производить до 50 тысяч дронов в месяц и собираются увеличивать показатели.

Также мы писали, что в Украине разработано и запущено в массовое производство ударных дронов Cobra. Конструкция БпЛА похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле — около 2000 долларов США и собирается за три часа.