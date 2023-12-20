Війна в Україні: Подоляк пояснив ефект втоми

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform

Втома від війни в України, як серед населення країни, так і Заходу, — це нормальний процес. Адже людина не може весь час жити у постійному вау-ефекті в стилі "ми готові, ми будемо йти вперед".

У війні є різні етапи і наразі Україна проходить вкрай складний, відтак психоемоційна втома очевидна.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

При цьому, за словами Подоляка, іншого рішення, окрім як іти до фіналу, в України немає.

"Якщо ми будемо постійно говорити, що ми втомились, що у нас немає сил іти далі, і якщо ми будемо готові зупинитись... А Росія зупиниться? Ні. Тому коли ми говоримо, що знаходимось у депресивному стані, ми очікували інших результатів від наступу... Так, очікували, але це велика війна і велика ресурсна країна, яку треба прибрати із глобальної шахівниці", — сказав Подоляк.

Поміж тим, за його словами, коли Росія чує дискусію про втому, що посилюються різними публікаціями у західних медіа, вона стає вмотивованою і починає збільшувати свій тиск.

"Маємо пережити цей час і пояснювати, що інших сценаріїв, окрім як дійти до фіналу у цій війні, у нас немає. Це як маятник Фуко (математичний маятник. - ред.) — на певному етапі ми підемо вгору і зможемо дійти до фіналу попри ту ціну, яку платимо", — підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, розвідка США оцінила, що війна в Україні коштувала Росії 315 тисяч жертв. Ця кількість склала 90% особового складу, який був у РФ на момент початку збройної агресії.