Война в Украине: Подоляк объяснил эффект усталости

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform

Усталость от войны в Украине как среди населения страны, так и на Западе — это нормальный процесс. Ведь человек не может жить в постоянном вау-эффекте в стиле "мы готовы, мы будем идти вперед".

В войне есть разные этапы и сейчас Украина проходит крайне сложный, поэтому психоэмоциональная усталость очевидна.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом, по словам Подоляка, другого решения, кроме как дойти до финала, у Украины нет.

"Если мы будем постоянно говорить, что мы устали, что у нас нет сил идти дальше, и если мы будем готовы остановиться... А Россия остановится? Нет. Поэтому, когда мы говорим, что находимся в депрессивном состоянии, мы ожидали других результатов от наступления... Да, ожидали, но это большая война и большая ресурсная страна, которую нужно убрать из глобальной шахматной доски", — сказал Подоляк.

Между тем, по его словам, когда Россия слышит дискуссию о том, что усиливаются разными публикациями в западных медиа, она становится мотивированной и начинает увеличивать свое давление.

"Мы должны пережить это время и объяснять, что других сценариев, кроме как дойти до финала в этой войне, у нас нет. Это как маятник Фуко (математический маятник. - ред.) — на определенном этапе мы пойдем вверх и сможем дойти до финала несмотря ту цену, которую платим", - подытожил советник главы ОП.

Напомним, разведка США оценила, что война в Украине стоила России 315 тысяч жертв. Это количество составило 90% личного состава, находившегося в РФ на момент начала вооруженной агрессии.