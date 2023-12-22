В Украине производят дроны, которых нет в мире, — Подоляк о планах производства оружия

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП

Украина научилась производить морские, воздушные дроны, которых нет нигде в мире. При такой ситуации на фронте и интенсивности боев нужно производить 50-60 тысяч дронов.

Об этом в интервью 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, изготовление морских и воздушных дронов в Украине важно увеличивать. Советник подчеркнул слова Зеленского, который заявил, что в следующем году в Украине будет около миллиона дронов.

"При этой интенсивности боевых действий, использования артиллерии, тяжелых калибров, нам ежемесячно нужно использовать минимум 30 тысяч дронов. Оптимально 50-60 тысяч, а лучше всего 100 тысяч дронов. Думаю, на такую цифру FPV-дронов или модификаций разного типа как раз и выйдем. Президент совершенно точно понимает, что сюда нужно вкладываться", — указал Подоляк.

Морские дроны и будут ли помогать партнеры

Подоляк подчеркнул, что у Украины есть очень эффективные стационарные системы радиоэлектронного контроля (РЭБ). Они, как сказал советник, могут более эффективно сбивать российские дроны. Отдельно отметил морские дроны украинского производства.

"Акватория Черного моря — это же морские дроны. Такого опыта, количества, качества, эффективности и функциональности дронов, которые сконструированы в Украине, ни у кого в мире не было и нет до сих пор", — подчеркнул советник.

Он отметил, что ключевой задачей сейчас является увеличение военной техники и средств. Подоляк убежден, что западные партнеры будут помогать государству, "поскольку сами понимают, что инвестируют супертехнологическую украинскую армию в супертехнологические производства".

Перестройка старого вооружения

Относительно военных производств, устаревших и не мобильных, будет проводиться перестройка. По словам Подоляка, такое вооружение тоже нужно масштабировать.

"САУ "Богдана" производят в определенном количестве. ПТРК "Стугна" производят в большом количестве. Кроме этого, еще много похожих приборов, которые будут четко "внушать" россиянам, почему они проиграют эту войну, с дальностью 400-700 километров", — подытожил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что усталость от войны у Украины как среди населения страны, так и Запада — это нормальный процесс. Ведь человек не может постоянно жить в постоянном вау-эффекте в стиле "мы готовы, мы будем идти вперед". В войне есть разные этапы и сейчас Украина проходит крайне сложный, поэтому психоэмоциональная усталость очевидна.

Добавим, что производство боеприпасов для Сил обороны Украины в ближайшее время увеличится. В странах-партнерах разворачиваются военно-промышленные мощности государственных и частных компаний.