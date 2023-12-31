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Игнат рассказал, сколько шахедов запустили россияне по Украине с сентября 2022 года

31 декабря 2023 12:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Игнат рассказал, сколько шахедов запустили россияне по Украине с сентября 2022 года
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Telegram/Воздушные Силы
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты атакуют Украину беспилотниками типа "шахед" уже более года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Около 3000 тысяч этих дронов уничтожены силами обороны. Есть над чем задуматься. Нам все еще нужно больше систем, которые будут работать против ударных БПЛА", — сказал Игнат.

По его словам, Украина усиливается всеми возможными системами защиты, но вооружения все еще нужно больше.

Напомним, что в ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".

Также мы писали, что утром 29 декабря Украина пережила массовую ракетную атаку за последние месяцы. Почему россияне прибегли к такому мощному удару под Новый год и чего хотели достичь — в материале Новини.LIVE.

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