В Кривом Роге раздаются взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области днем 31 декабря прогремел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Кривом Роге 31 декабря
Так, отмечается, что в городе произошли три взрыва.
Обновлено 13:40 Как сообщают корреспонденты Суспільного, звуки взрывов услышали и украинцы в Кропивницком.
Ранее Воздушные Силы предупреждали о взлете российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Напомним, что днем 31 декабря в Украине раздается масштабная воздушная тревога. В настоящее время для всей страны объявлена ракетная опасность из-за взлета вражеского истребителя.
Также мы писали, что российские кафиры атакуют Украину беспилотниками типа "шахед" уже более года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.
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