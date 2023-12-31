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В Кривом Роге раздаются взрывы

31 декабря 2023 13:35
обновлено: 13:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кривом Роге раздаются взрывы
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кривом Роге Днепропетровской области днем 31 декабря прогремел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Кривом Роге 31 декабря

Так, отмечается, что в городе произошли три взрыва.

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Скриншот поста Свої. Кривий Ріг

Обновлено 13:40 Как сообщают корреспонденты Суспільного, звуки взрывов услышали и украинцы в Кропивницком.

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Скриншот поста Суспільного

Ранее Воздушные Силы предупреждали о взлете российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что днем 31 декабря в Украине раздается масштабная воздушная тревога. В настоящее время для всей страны объявлена ракетная опасность из-за взлета вражеского истребителя.

Также мы писали, что российские кафиры атакуют Украину беспилотниками типа "шахед" уже более года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.

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