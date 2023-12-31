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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

31 грудня 2023 13:28
оновлено: 13:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: function.mil.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає масштабна повітряна тривога. Наразі для всієї країни оголошена ракетна небезпека через зліт ворожого винищувача.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо станом на зараз

"Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — закликали у повідомленні. 

зліт міга
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека 

Наразі небезпека триває для всієї території України, тому до відбою тривоги варто перебувати в укриттях. 

зліт міга
Мапа повітряних тривог

Оновлено 13:31. В Повітряних Силах додали, що ракети зафіксовані на Кіровоградщині. Жителів Кропивницького закликали перебувати в укриттях. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 13:34. В Telegram-каналі "Чому тривога?" зазначили, що ракети летять у напрямку Кропивницького, Вінницької та Хмельницької областей.

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Чому тривога?"

Оновлено 13:36. У КМВА додали, що за попередньою інформацією було зафіксовано пуск надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" з борту МіГ-31К. Тому жителів Києва закликали перебувати в укриттях. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram КМВА

Оновлено 13:45. В Повітряних Силах додали, що нарахі зафіксовано пуски ракет з повітря та зазначили, що ракета летить на Кропивницький. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Херсон сьогодні, 31 грудня. Внаслідок цього постраждало троє людей.

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