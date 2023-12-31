В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
В Україні лунає масштабна повітряна тривога. Наразі для всієї країни оголошена ракетна небезпека через зліт ворожого винищувача.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо станом на зараз
"Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — закликали у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі небезпека триває для всієї території України, тому до відбою тривоги варто перебувати в укриттях.
Оновлено 13:31. В Повітряних Силах додали, що ракети зафіксовані на Кіровоградщині. Жителів Кропивницького закликали перебувати в укриттях.
Оновлено 13:34. В Telegram-каналі "Чому тривога?" зазначили, що ракети летять у напрямку Кропивницького, Вінницької та Хмельницької областей.
Оновлено 13:36. У КМВА додали, що за попередньою інформацією було зафіксовано пуск надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" з борту МіГ-31К. Тому жителів Києва закликали перебувати в укриттях.
Оновлено 13:45. В Повітряних Силах додали, що нарахі зафіксовано пуски ракет з повітря та зазначили, що ракета летить на Кропивницький.
Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Херсон сьогодні, 31 грудня. Внаслідок цього постраждало троє людей.
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