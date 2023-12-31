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В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

31 декабря 2023 13:28
обновлено: 13:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: function.mil.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине звучит масштабная воздушная тревога . В настоящее время для всей страны объявлена ракетная опасность из-за взлета вражеского истребителя.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в сообщении.

взлет могла
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где идет опасность

Пока опасность продолжается для всей территории Украины, поэтому до отбоя тревоги следует находиться в укрытиях.

взлет могла
Карта воздушных тревог

Обновлено 13:31. В Воздушных Силах добавили, что ракеты зафиксированы в Кировоградской области. Жителей Кропивницкого призвали находиться в укрытиях.

Обновлено 13:34. В Telegram-канале "Почему тревога?" отметили, что ракеты летят в направлении Кропивницкого, Винницкой и Хмельницкой областей.

Обновлено 13:36 . В КМВА добавили, что по предварительной информации был зафиксирован пуск сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал" с борта МиГ-31К. Потому жителей Киева призвали находиться в укрытиях.

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