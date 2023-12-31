Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат объяснил, почему ночью ПВО сбила меньше половины запущенных дронов arrow

Игнат объяснил, почему ночью ПВО сбила меньше половины запущенных дронов

31 декабря 2023 14:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Игнат объяснил, почему ночью ПВО сбила меньше половины запущенных дронов
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". Силам ПВО удалось сбить 21 беспилотник, что составляет менее половины из числа запущенных.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Атака дронов на Украину ночью 31 декабря

По словам Игната, ночью оккупанты в общей сложности применили 49 дронов, которые запускали с трех направлений — мыса Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарская и Курской области России.

Так, большинство "шахедов" россияне направили в прифронтовые районы, поэтому Силам ПВО пришлось сбить только 21 беспилотник.

"Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны, где стоят наши бойцы, а также прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не первый враг применяет "шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки", — отметил представитель Воздушных Сил.

Он пояснил, что ранее Россия применяла дроны-камикадзе для атак внутри Украины, но сейчас она изменила тактику и запускает ее в прифронтовые регионы.

"Знаете, что "шахед" — цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может пять раз облететь его и не уничтожить, потому что цель сложна для наших старых советских истребителей. Именно поэтому мы рассчитываем, что F- 16 нам поможет, когда появится в Украине", — добавил Игнат.

Ранее мы писали, что в ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Кропивницком днем 31 декабря произошел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме