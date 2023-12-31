Игнат объяснил, почему ночью ПВО сбила меньше половины запущенных дронов

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

В ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". Силам ПВО удалось сбить 21 беспилотник, что составляет менее половины из числа запущенных.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, ночью оккупанты в общей сложности применили 49 дронов, которые запускали с трех направлений — мыса Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарская и Курской области России.

Так, большинство "шахедов" россияне направили в прифронтовые районы, поэтому Силам ПВО пришлось сбить только 21 беспилотник.

"Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны, где стоят наши бойцы, а также прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не первый враг применяет "шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки", — отметил представитель Воздушных Сил.

Он пояснил, что ранее Россия применяла дроны-камикадзе для атак внутри Украины, но сейчас она изменила тактику и запускает ее в прифронтовые регионы.

"Знаете, что "шахед" — цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может пять раз облететь его и не уничтожить, потому что цель сложна для наших старых советских истребителей. Именно поэтому мы рассчитываем, что F- 16 нам поможет, когда появится в Украине", — добавил Игнат.

Ранее мы писали, что в ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Кропивницком днем 31 декабря произошел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.