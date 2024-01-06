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В Николаевской области украинские военные сбили необычный вражеский дрон

6 января 2024 18:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Николаевской области украинские военные сбили необычный вражеский дрон
Обломки вражеского дрона. Фото: Виталий Ким
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Николаевской области украинские защитники сбили вражеский дрон вчера, 5 января. Однако он оказался необычным.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Он опубликовал видео, на котором военнослужащий показывает обломки российского беспилотника.

"В "секретных" лабораториях Бурятии был создан, не имея аналогов в мире, беспилотный летательный аппарат, который "поражает" просто своим дизайном, технологическими решениями", — смеется военный.

сбивание необычного дрона в Николаевской области
Обломки вражеского дрона. Фото: Виталий Ким

После чего он показал из чего сделаны боевые части БпЛА.

"Второй год войны, а у них фантастика, как просто космос в технологиях", — добавляет, шутя, защитник.

сбивание необычного дрона в Николаевской области
Обломки вражеского дрона. Фото: Виталий Ким
сбивание необычного дрона в Николаевской области
Обломки вражеского дрона. Фото: Виталий Ким

Напомним, ранее в сети появились видео попытки наступления российских захватчиков на восточном направлении фронта. Однако для одного из оккупантов этот штурм стал последним благодаря дрону одесской бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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