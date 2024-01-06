В Николаевской области украинские военные сбили необычный вражеский дрон
В Николаевской области украинские защитники сбили вражеский дрон вчера, 5 января. Однако он оказался необычным.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Особенности" вражеского БпЛА
Он опубликовал видео, на котором военнослужащий показывает обломки российского беспилотника.
"В "секретных" лабораториях Бурятии был создан, не имея аналогов в мире, беспилотный летательный аппарат, который "поражает" просто своим дизайном, технологическими решениями", — смеется военный.
После чего он показал из чего сделаны боевые части БпЛА.
"Второй год войны, а у них фантастика, как просто космос в технологиях", — добавляет, шутя, защитник.
Напомним, ранее в сети появились видео попытки наступления российских захватчиков на восточном направлении фронта. Однако для одного из оккупантов этот штурм стал последним благодаря дрону одесской бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
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