В Днепре раздаются мощные взрывы
6 января 2024 20:53
обновлено: 20:57
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В Днепр раздаются мощные взрывы вечером 6 января. В городе была объявлена воздушная тревога из-за запуска "шахедов".
Об этом сообщает Суспільне.
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Да, местные сообщают по несколько мощных взрывов в Днепре.
Ранее воздушные силы предупреждали о движении дрона-камикадзе в районе города.
"Внимание! Днепр — в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
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