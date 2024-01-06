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В Днепре раздаются мощные взрывы

6 января 2024 20:53
обновлено: 20:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Днепре раздаются мощные взрывы
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8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Днепр раздаются мощные взрывы вечером 6 января. В городе была объявлена воздушная тревога из-за запуска "шахедов".

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Днепре 6 января

Да, местные сообщают по несколько мощных взрывов в Днепре.

Ранее воздушные силы предупреждали о движении дрона-камикадзе в районе города.

"Внимание! Днепр — в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных Сил

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