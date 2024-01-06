В Днепре раздаются мощные взрывы

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В Днепр раздаются мощные взрывы вечером 6 января. В городе была объявлена воздушная тревога из-за запуска "шахедов".

Об этом сообщает Суспільне.

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Да, местные сообщают по несколько мощных взрывов в Днепре.

Ранее воздушные силы предупреждали о движении дрона-камикадзе в районе города.

"Внимание! Днепр — в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных Сил

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