Ситуація в україні ввечері 6 січня — Росія запустила шахеди

Росіяни запустили "шахеди" — які регіони під загрозою
Російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed у напрямку України увечері 6 січня. Через це у низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
З Росії запустили дрони-камікадзе
Так, о 20:02 Повітряними Силами зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська у Росії.
Оновлено 20:22 Згідно з даними карти повітряних тривог alerts.in.ua, про небезпеку застосування ударних дронів попереджають Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.
Водночас про цю небезпеку повідомили у Повітряні Сили.
Нагадаємо, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон вчора, 5 січня. Проте він виявився незвичайним.
Також ми писали, що відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для наших військових. Окрім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.
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