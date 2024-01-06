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Росіяни запустили "шахеди" — які регіони під загрозою

6 січня 2024 20:11
оновлено: 20:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ситуація в україні ввечері 6 січня — Росія запустила шахеди
Ворожий дрон в небі. Ілюстративне фото: kop.net.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed у напрямку України увечері 6 січня. Через це у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Так, о 20:02 Повітряними Силами зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська у Росії.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Оновлено 20:22 Згідно з даними карти повітряних тривог alerts.in.ua, про небезпеку застосування ударних дронів попереджають Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Водночас про цю небезпеку повідомили у Повітряні Сили.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон вчора, 5 січня. Проте він виявився незвичайним.

Також ми писали, що відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для наших військових. Окрім цього, можна задонатити на дрони, а також стати постачальником запчастин.

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