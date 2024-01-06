Ситуация в украине вечером 6 января - Россия запустила шахеды

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: kop.net.ua

Российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed в направлении Украины вечером 6 января. Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Так, в 20:02 Воздушными силами зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска в России.

Скриншот поста Воздушных Сил

Обновлено 20:22 Согласно данным карты воздушных тревог alerts.in.ua, об опасности применения ударных дронов предупреждают Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В то же время об этой опасности сообщили в Воздушные Силы.

Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что в Николаевской области украинские защитники сбили вражеский дрон вчера, 5 января. Однако он оказался необычным.

Также мы писали, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.