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В Україні оголошено чергову повітряну тривогу

8 липня 2024 09:56
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Дмитро Галушка
Редактор
Повітряна тривога в Україні 8 липня
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні оголошено чергову повітряну тривогу. Це пов'язано з пусками КАБів на Харківщині та балістичною загрозою на півдні країни.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення Повітряних сил про загрозу. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

В Україні оголошено чергову повітряну тривогу. Це пов'язано з пусками КАБів на Харківщині та балістичною загрозою на півдні країни. Також зафіксовано злет винищувача МіГ-31К.

Наразі пуски ракет зафіксовано у небі над Чернігівщиною, Кіровоградщиною та Миколаївщиною. Мешканців Кропивницького та Вознесенська закликають приготуватися до ворожого удару.

Ракетна загроза
Ракети в небі над Україною. Фото: скриншот
ракети на Вознесенськ
Українські міста під загрозою. Фото: скриншот

Військові закликають мирних мешканців перебувати в укриттях, або ж у інших безпечних місцях.

повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вибухи лунали в Харкові та Дніпропетровській області.

Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.

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