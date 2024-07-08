Повітряна тривога в Україні 8 липня

В Україні оголошено чергову повітряну тривогу
В Україні оголошено чергову повітряну тривогу. Це пов'язано з пусками КАБів на Харківщині та балістичною загрозою на півдні країни.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Повітряна тривога в Україні
В Україні оголошено чергову повітряну тривогу. Це пов'язано з пусками КАБів на Харківщині та балістичною загрозою на півдні країни. Також зафіксовано злет винищувача МіГ-31К.
Наразі пуски ракет зафіксовано у небі над Чернігівщиною, Кіровоградщиною та Миколаївщиною. Мешканців Кропивницького та Вознесенська закликають приготуватися до ворожого удару.
Військові закликають мирних мешканців перебувати в укриттях, або ж у інших безпечних місцях.
Нагадаємо, що вибухи лунали в Харкові та Дніпропетровській області.
Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.
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