В Україні оголошено повітряну тривогу — куди рухаються ворожі БпЛА

Окупант запускає дрон. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

В Україні в деяких областях лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування безпілотників для Миколаївської та Кіровоградської областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

"БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської області, курс північно-західний", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Кіровоградській;

Миколаївській;

Херсонській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина.