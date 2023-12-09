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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди рухаються ворожі БпЛА

9 грудня 2023 21:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — куди рухаються ворожі БпЛА
Окупант запускає дрон. Ілюстративне фото: Міноборони РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні в деяких областях лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування безпілотників для Миколаївської та Кіровоградської областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської області, курс північно-західний", — йдеться у повідомленні. 

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській.
загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина.

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