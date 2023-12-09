В Україні оголошено повітряну тривогу — куди рухаються ворожі БпЛА
9 грудня 2023 21:15
Окупант запускає дрон. Ілюстративне фото: Міноборони РФ
В Україні в деяких областях лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування безпілотників для Миколаївської та Кіровоградської областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської області, курс північно-західний", — йдеться у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Херсонській.
Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок удару загинула людина.
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