Вибухи в Миколаївській області сьогодні, 19 вересня: обстріл регіону

Вибухи в Миколаївській області: обстріл регіону
19 вересня 2023 01:03
оновлено: 01:20
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
На тлі повітряної тривоги лунають вибухи в Миколаївській області сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо працює ППО по цілях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 01:08. Є інформація про вибухи в Миколаївській області. За попередніми даними, там працюють сили ППО.
Про вибухи на Миколаївщині повідомляють місцеві ЗМІ.
Оновлено 01:18. Наразі в низці областей України триває загроза застосування балістичного озброєння. Повітряна тривога продовжує розповзатися.
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