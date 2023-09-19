Вибухи в Миколаївській області сьогодні, 19 вересня: обстріл регіону

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

На тлі повітряної тривоги лунають вибухи в Миколаївській області сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо працює ППО по цілях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:08. Є інформація про вибухи в Миколаївській області. За попередніми даними, там працюють сили ППО.

Про вибухи на Миколаївщині повідомляють місцеві ЗМІ.

Джерело: t.me/novostiniko

Оновлено 01:18. Наразі в низці областей України триває загроза застосування балістичного озброєння. Повітряна тривога продовжує розповзатися.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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