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Загроза балістичного удару — які області в небезпеці

23 червня 2024 23:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, увечері 23 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу балістики
Ракета в небі. Фото ілюстративне: uainfo.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, увечері, 23 червня, оголосили в сімох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу балістики.

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Карта повітряних тривог станом на 23:15 23 червня

Що відомо про повітряну тривогу ввечері 23 червня

У Донецькій області повітряна тривога триває з 21:43. Її оголосили через активність ворожої тактичної авіації  на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

В інших областях повітряна тривога пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Загроза балістичного удару — які області в небезпеці - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, російські окупанти атакували КАБами екопарк у Харківській області. Унаслідок цього удару загинуло багато тварин, зокрема, лані та олені.

Також ми повідомляли про те, що армія РФ скинула з БпЛА вибухівку на тракториста, який працював у полі в Херсонській області. Потерпілого госпіталізували. У нього вибухова травма та поранення.

повітряна тривога
ракети
небезпека
війна в Україні

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