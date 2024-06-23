У Херсонській області росіяни скинули вибухівку на тракториста — прокуратура

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на тракториста й атакували підприємство
У неділю, 23 червня, російські окупанти скинули вибухівку на тракториста, який працював у полі на Херсонщині. Також загарбники атакували підприємство з БпЛА.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонської області.
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У прокуратурі розповіли, що близько 11:15 поблизу села Шляхове Херсонської області росіяни скинули вибухівку з дрона на тракториста. Він на той час виконував польові роботи.
"Чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та пораненнями", — йдеться у повідомленні.
А вже у другій половині дня під удар потрапило комунальне підприємство у Станіславській громаді. Тоді окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури з БпЛА.
"Постраждало двоє працівників. Обом надано медичну допомогу на місці", — додали правоохоронці.
Зазначається, що наразі розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Раніше окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Також ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли машину швидкої допомоги в Білозерській громаді Херсонської області. Постраждав водій автомобіля.
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