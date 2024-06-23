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На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на тракториста й атакували підприємство

23 червня 2024 23:32
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Херсонській області росіяни скинули вибухівку на тракториста — прокуратура
Трактор виїжджає на роботу у полі. Ілюстративне фото: Олександра Корнякова / “Вгору”
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 23 червня, російські окупанти скинули вибухівку на тракториста, який працював у полі на Херсонщині. Також загарбники атакували підприємство з БпЛА.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонської області.

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У прокуратурі розповіли, що близько 11:15 поблизу села Шляхове Херсонської області росіяни скинули вибухівку з дрона на тракториста. Він на той час виконував польові роботи.

"Чоловіка  госпіталізували з вибуховою травмою та пораненнями", — йдеться у повідомленні.

А вже у другій половині дня під удар потрапило комунальне підприємство у Станіславській громаді. Тоді окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури з БпЛА.

"Постраждало двоє працівників. Обом надано медичну допомогу на місці", — додали правоохоронці.

Зазначається, що наразі розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. 

Також ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли машину швидкої допомоги в Білозерській громаді Херсонської області. Постраждав водій автомобіля. 

війна
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Херсонська область
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трактор

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