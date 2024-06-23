В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на тракториста - прокуратура

Трактор выезжает на работу в поле. Иллюстративное фото: Александра Корнякова / "Вверх"

В воскресенье, 23 июня, российские оккупанты сбросили взрывчатку на тракториста, работавшего в поле на Херсонщине. Также захватчики атаковали предприятие БпЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

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В прокуратуре рассказали, что около 11:15 вблизи села Шляхово Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на тракториста. Он в то время выполнял полевые работы.

"Мужчину госпитализировали со взрывной травмой и ранениями", — говорится в сообщении.

А уже во второй половине дня под удар попало коммунальное предприятие в Станиславской громаде. Тогда оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры БпЛА.

"Пострадали двое работников. Обоим оказана медицинская помощь на месте", — добавили правоохранители.

Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Осокоровка на Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина.

Также мы сообщали, что российские захватчики обстреляли машину скорой помощи в Белозерской громаде Херсонской области. Пострадал водитель автомобиля.