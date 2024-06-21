Повітряна тривога вночі 21 червня

Загроза ударів КАБами та ракетами — попередження від ППО
21 червня 2024 02:48
Російський винищувач скидає керовані авіабомби. Фото ілюстративне: скриншот відео
Лівобережна Україна — вся "червона". Цієї ночі, 21 червня, повітряна тривога оголошена втретє. Регіонам знову загрожують ракетні удари РФ. У Херсонській області російські війська застосовують КАБи.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
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Станом на 02:55 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.
Після другої години ночі військові Повітряних сил повідомили про можливі ракетні удари РФ в регіонах, де лунає тривога, і пуски КАБів на Херсонщині.
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