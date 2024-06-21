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Загроза ударів КАБами та ракетами — попередження від ППО

21 червня 2024 02:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вночі 21 червня
Російський винищувач скидає керовані авіабомби. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Лівобережна Україна — вся "червона". Цієї ночі, 21 червня, повітряна тривога оголошена втретє. Регіонам знову загрожують ракетні удари РФ. У Херсонській області російські війська застосовують КАБи.  

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ

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Повітряна тривога 21 червня 

Станом на 02:55 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. 

Повітряна тривога в Україні вночі 21 червня
Карта повітряних тривог в Україні вночі, 21 червня. Фото: alerts.in.ua

Після другої години ночі військові Повітряних сил повідомили про можливі ракетні удари РФ в регіонах, де лунає тривога, і пуски КАБів на Херсонщині.

Загроза ракетних ударів в Україні
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється. 

російські війська
вибух
обстріли
повітряна тривога
ракетний удар

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