Повітряна тривога вночі 21 червня

Російський винищувач скидає керовані авіабомби. Фото ілюстративне: скриншот відео

Лівобережна Україна — вся "червона". Цієї ночі, 21 червня, повітряна тривога оголошена втретє. Регіонам знову загрожують ракетні удари РФ. У Херсонській області російські війська застосовують КАБи.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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Станом на 02:55 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Карта повітряних тривог в Україні вночі, 21 червня. Фото: alerts.in.ua

Після другої години ночі військові Повітряних сил повідомили про можливі ракетні удари РФ в регіонах, де лунає тривога, і пуски КАБів на Херсонщині.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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