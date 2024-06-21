Повітряна тривога в Україні вночі 21 червня

Військові ППО відбивають російські атаки. Фото ілюстративне: 128 бригада тероборони

Повітряна тривога вночі, 21 червня, шириться південними та східними областями. Росія може атакувати Україну крилатими ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога вночі 21 червня

Станом на 01:25 повітряна тривога оголошена у Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях.

Карта повітряних тривог в Україні вночі, 21 червня. Фото: alerts.in.ua

Віськові Повітряних сил ЗСУ попереджають про пуски російських ракет у бік Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

У прифронтових регіонах — загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, 20 червня Росія обстріляла касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів три людини загинули, четверо отримали поранення, серед них є дитина.

Також у ніч проти 20 червня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.