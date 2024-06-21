Повітряна тривога в Україні вночі 21 червня

Вночі Росія може знову атакувати крилатими ракетами — які області у небезпеці
Повітряна тривога вночі, 21 червня, шириться південними та східними областями. Росія може атакувати Україну крилатими ракетами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога вночі 21 червня
Станом на 01:25 повітряна тривога оголошена у Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях.
Віськові Повітряних сил ЗСУ попереджають про пуски російських ракет у бік Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.
У прифронтових регіонах — загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, 20 червня Росія обстріляла касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів три людини загинули, четверо отримали поранення, серед них є дитина.
Також у ніч проти 20 червня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.
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