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Вночі Росія може знову атакувати крилатими ракетами — які області у небезпеці

21 червня 2024 01:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 21 червня
Військові ППО відбивають російські атаки. Фото ілюстративне: 128 бригада тероборони
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вночі, 21 червня, шириться південними та східними областями. Росія може атакувати Україну крилатими ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога вночі 21 червня 

Станом на 01:25 повітряна тривога оголошена у Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях. 

Карта повітряних тривог в Україні 21 червня
Карта повітряних тривог в Україні вночі, 21 червня. Фото: alerts.in.ua 

Віськові Повітряних сил ЗСУ попереджають про пуски російських ракет у бік Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей. 

Загроза ударів крилатими ракетами вночі 21 червня
Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

У прифронтових регіонах — загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження
Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, 20 червня Росія обстріляла касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів три людини загинули, четверо отримали поранення, серед них є дитина.

Також у ніч проти 20 червня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.

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