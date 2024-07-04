Повітряна тривога в Україні вночі 4 липня

Фото ілюстративне

Повітряна тривога вночі, 4 липня, оголошена у низці північних та східних регіонів, а також у Києві та області. Україну атакують ударні "шахеди".

Про небезпеку попереджають Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 04:30 повітряна тривога звучить у Київській, Дніпропетроській, Полтавській, Чернігіській, Сумській, Харківській областях.

Карта повітряних тривог в Україні сьогодні, 4 липня. Фото: alerts.in.ua

Військові інформують, як саме рухаються ворожі БпЛА:

БпЛА в районі Борисполя, курс західний;

БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний/південно-західний;

БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний;

БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі 4 липня на околицях Києва прогриміли вибухи. Міська влада повідомила, у столиці було гучно, оскільки працювала ППО.