Повітряна тривога в Україні вночі 4 липня

Загроза ударів "шахедами" — у небезпеці Київ та ще 5 регіонів
4 липня 2024 04:19
Фото ілюстративне
Повітряна тривога вночі, 4 липня, оголошена у низці північних та східних регіонів, а також у Києві та області. Україну атакують ударні "шахеди".
Про небезпеку попереджають Повітряні сили ЗСУ.
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Станом на 04:30 повітряна тривога звучить у Київській, Дніпропетроській, Полтавській, Чернігіській, Сумській, Харківській областях.
Військові інформують, як саме рухаються ворожі БпЛА:
- БпЛА в районі Борисполя, курс західний;
- БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний/південно-західний;
- БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний;
- БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.
Нагадаємо, вночі 4 липня на околицях Києва прогриміли вибухи. Міська влада повідомила, у столиці було гучно, оскільки працювала ППО.
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