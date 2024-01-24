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18-й Рамштайн: про що домовилися західні партнери та Україна

24 січня 2024 00:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Рамштайн 23 січня, деталі засідання, заяви США
Українська сторона під час січневого засідання коаліції у форматі Рамштайн. Фото: Facebook-сторінка Міністерства оборони України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Січневе засідання західної коаліції у форматі Рамштайн, яка допомогає Україні боротися із російськими окупантами, пройшло у онлайн-режимі. Головний політичний меседж прозвучав ще перед засіданням. Що це за меседж і які питання обговорювали на 18-му Рамштайні — у сьогоднішній статті Новини.LIVE.

Що було сказано до початку засідання

Через проблеми зі здоров’ям у ключового учасника коаліції Рамштайн, міністра оборони США Ллойда Остіна (він намагається побороти рак простати), січневе засідання антиросійської коаліції відбулося у дистанційному, онлайн-форматі. Але відсутність усіх учасників коаліції у одному місці не завадив щонайменше представникам Сполучених Штатів Америки зробити кілька важливих заяв ще перед початком переговорів.

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По-перше, йшлося про довгострокову перспективу підтримки України. У ситуації, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки досі не проголосував за продовження фінансування українських потреб, це означає, що ці потреби — військові й не тільки — мають отримати фінансування із інших джерел. І, як зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини..LIVE звернулися за коментарем, європейські партнери справді готові підтримувати Україну, замістивши американську частину коаліційної допомоги.

Крім того, сам міністр Остін наголосив на тому, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Це було сказано саме тоді, коли в українських містах лунала сирена повітряної тривоги, а у Києві та Харкові російські ракети убили кільканадцять цивільних громадян і зруйнували зовсім не військовій об’єкти, а, скажімо, спортивний комплекс "Локомотив" неподалік від вокзалу "Київ-Пасажирський".

Логістика і далекобійна зброя

За словами Снєгирьова, західні партнери розуміють актуальні потреби української армії, але займатимуться не тільки ними. Хоча, звісно, у зв’язку із можливим переключенням основних потоків військової допомоги з США на Європу наступні два місяці, до 19-го Рамштайна, будуть витрачені колективним Заходом на налагодження масштабної логістики. Причому мова не тільки про постачання зброї, а і про перспективу виготовлення військової техніки та боєприпасів на території України.

Втім, і про зброю на січневому засіданні Рамштайн-коаліції також ішлося, як зазначили після переговорів представники української сторони. Зокрема — про одну із ключових складових у нинішній війні, яка уже неодноразово продемонструвала свою успішність. Йшлося про далекобійну зброю. Як заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони молодший лейтенант Ілларіон Павлюк, західні партнери повністю розуміють необхідність збільшення на озброєнні ЗСУ такої зброї.

Україна із членами коаліції у форматі Рамштайн обговорили й процес адаптації західної ракетної зброї до радянських пускових установок. Власне, ця схема — відома під назвою FrankenSAM — уже продемонструвала результати на фронті, про них у Давосі розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Артилерія й інші коаліції

Як і очікувалося — і Новини.LIVE про це писали у матеріалі, присвяченому очікуванням від січневого Рамштайн-засідання, – однією із ключових тем переговорів стала артилерія. Йшлося про можливості подальшого збільшення виготовлених боєприпасів та артилерійських систем. Причому це виготовлення, згідно із домовленостями, має не тільки суто західними партнерами, а і у спільних проектах з Україною.

Партнери по антиросійській коаліції обговорили не тільки виготовлення та передачу Україні нової артилерійської техніки і боєприпасів, а й створені раніше коаліції — авіаційну, морську і протиповітряну, — їхню роботу, ефективність і перспективи.

За словами начальника Департаменту міжнародної оборонної співпраці Міноборони полковник Геннадія Коваленка, у питаннях авіаційного співробітництва українська сторона уже не обмежується лише американськими літаками F-16 — а почався процес переговорів щодо надання Повітряних сил ЗС України додаткової кількості гелікоптерів.

Одним словом, січневе засідання Рамштайн-коаліції пройшло в у робочому режимі, без особливих, сенсаційних проривів, але із запевненнями про продовження підтримки України – що особливо важливо, зважаючи на ті проблеми, які мають у цій площині як США, так і Євросоюз. Заяви про необхідність довгострокової допомоги Україні означають, що Захід не зупиняється, а сподівання Росії на це виявилися помилковими.

ЗСУ
Дмитро Снєгирьов
ракети
Рамштайн
війна в Україні

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