Рамштайн 23 января, детали заседания, заявления США

Украинская сторона на январском заседании коалиции в формате Рамштайн. Фото: Facebook-страница Министерства обороны Украины

Январское заседание западной коалиции в формате Рамштайн, помогающей Украине бороться с российскими оккупантами, прошло в онлайн-режиме. Главный политический месседж прозвучал еще до заседания. Что это за месседж и какие вопросы обсуждали на 18-м Рамштайне — в статье Новини.LIVE.

Что было сказано до начала заседания

Из-за проблем со здоровьем у ключевого участника коалиции Рамштайн, министра обороны США Ллойда Остина (он пытается побороть рак простаты), январское заседание антироссийской коалиции состоялось в дистанционном онлайн-формате. Но отсутствие всех участников коалиции в одном месте не помешало как минимум представителям Соединенных Штатов Америки сделать несколько важных заявлений еще до начала переговоров.

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Во-первых, речь шла о долгосрочной перспективе поддержки Украины. В ситуации, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки до сих пор не проголосовал за продолжение финансирования украинских потребностей, это означает, что эти потребности — военные и не только должны получить финансирование из других источников. И, как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, европейские партнеры действительно готовы поддерживать Украину, поместив американскую часть коалиционной помощи.

Кроме того, сам министр Остин отметил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Это было сказано именно тогда, когда в украинских городах звучала сирена воздушной тревоги, а в Киеве и Харькове российские ракеты убили несколько гражданских граждан и разрушили вовсе не военные объекты, а, скажем, спортивный комплекс "Локомотив" неподалеку от вокзала "Киев- Пассажирский".

Логистика и дальнобойное оружие

По словам Снегирева, западные партнеры понимают актуальные потребности украинской армии, но будут заниматься не только ими. Хотя, конечно, в связи с возможным переключением основных потоков военной помощи из США на Европу следующие два месяца, к 19-му Рамштайну, будут потрачены коллективным Западом на налаживание масштабной логистики. Причем речь идет не только о поставках оружия, но и о перспективе изготовления военной техники и боеприпасов на территории Украины.

Впрочем, и об оружии на январском заседании Рамштайн-коалиции также говорилось, как отметили после переговоров представители украинской стороны. В частности, об одной из ключевых составляющих в нынешней войне, которая уже неоднократно продемонстрировала свою успешность. Речь шла о дальнобойном оружии. Как заявил начальник Управления печати и информации Минобороны младший лейтенант Илларион Павлюк, западные партнеры полностью понимают необходимость увеличения на вооружении ВСУ такого оружия.

Украина с членами коалиции в формате Рамштайн обсудили и процесс адаптации западного ракетного оружия к советским пусковым установкам. Собственно, эта схема — известная под названием FrankenSAM — уже продемонстрировала результаты на фронте, о них в Давосе рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Артиллерия и другие коалиции

Как и ожидалось, и Новини.LIVE об этом писали в материале, посвященном ожиданиям от январского Рамштайн-заседания, — одной из ключевых тем переговоров стала артиллерия. Речь шла о возможности дальнейшего увеличения изготовленных боеприпасов и артиллерийских систем. Причем это изготовление, согласно договоренностям, имеет не только западные партнеры, но и в совместных проектах с Украиной.

Партнеры по антироссийской коалиции обсудили не только изготовление и передачу Украине новой артиллерийской техники и боеприпасов, но и ранее созданные коалиции — авиационную, морскую и противовоздушную — их работу, эффективность и перспективы.

По словам начальника Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадия Коваленко, в вопросах авиационного сотрудничества украинская сторона уже не ограничивается только американскими самолетами F-16 — а начался процесс переговоров по предоставлению Воздушных сил ВС Украины дополнительного количества вертолетов.

Одним словом, январское заседание Рамштайн-коалиции прошло в рабочем режиме, без особых, сенсационных прорывов, но с заверениями о продолжении поддержки Украины — что особенно важно, учитывая те проблемы, которые испытывают в этой плоскости как США, так и Евросоюз. Заявления о необходимости долгосрочной помощи Украине означают, что Запад не останавливается, а надежды России на это оказались ошибочными.