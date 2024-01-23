Яку зброю Україна отримає за підсумками січневого Рамштайна

Одне із засідань в форматі Рамштайн. Фото: Вікіпедія

Головною темою січневого засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн буде постачання Україні артилерійської техніки. Крім того, імовірно, будуть обговорюватися питання постачання систем ППО та крилатих ракет.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Артилерійський акцент

За словами Дмитра Снєгирьова, головною темою, яка обговорюватиметься на засіданні західної коаліції у форматі Рамштайн, буде постачання артилерії.

"Недаремно перед Рамштайном було оголошено про створення артилерійської коаліції", — підкреслив експерт.

Він зазначив, що Збройні сили України отримають 78 самохідних артилерійських установок. Шість із них викупила за власний кошт Україна, 12 профінансує Франція, усі інші – будуть передані коштом інших західних партнерів.

Чого ще варто очікувати

Крім того, підкреслив Снєгирьов, варто очікувати інформації про передачу чергових систем протиповітряної оборони.

"Можливо, йтиметься і про крилаті ракети повітряного базування", — додав експерт.

Нагадаємо, що попереднє засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн відбулося у листопаді 2023 року. На засіданні учасники сформували нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. В цій коаліції під назвою Ground-Based Air Defence взяли участь 20 країн, лідерами стали Німеччина та Франція.