Яку зброю Україна отримає за підсумками січневого Рамштайна
Головною темою січневого засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн буде постачання Україні артилерійської техніки. Крім того, імовірно, будуть обговорюватися питання постачання систем ППО та крилатих ракет.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Артилерійський акцент
За словами Дмитра Снєгирьова, головною темою, яка обговорюватиметься на засіданні західної коаліції у форматі Рамштайн, буде постачання артилерії.
"Недаремно перед Рамштайном було оголошено про створення артилерійської коаліції", — підкреслив експерт.
Він зазначив, що Збройні сили України отримають 78 самохідних артилерійських установок. Шість із них викупила за власний кошт Україна, 12 профінансує Франція, усі інші – будуть передані коштом інших західних партнерів.
Чого ще варто очікувати
Крім того, підкреслив Снєгирьов, варто очікувати інформації про передачу чергових систем протиповітряної оборони.
"Можливо, йтиметься і про крилаті ракети повітряного базування", — додав експерт.
Нагадаємо, що попереднє засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн відбулося у листопаді 2023 року. На засіданні учасники сформували нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. В цій коаліції під назвою Ground-Based Air Defence взяли участь 20 країн, лідерами стали Німеччина та Франція.
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