Какое оружие Украина получит по итогам январского Рамштайна

Одно из заседаний в формате Рамштайн. Фото: Википедия

Главной темой январского заседания антироссийской коалиции в формате Рамштайн будут поставки Украине артиллерийской техники. Кроме того, предположительно, будут обсуждаться вопросы поставок систем ПВО и крылатых ракет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Артиллерийский акцент

По словам Дмитрия Снегирева, главной темой, которая будет обсуждаться на заседании западной коалиции в формате Рамштайн, будут поставки артиллерии.

"Недаром перед Рамштайном было объявлено о создании артиллерийской коалиции", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что вооруженные силы Украины получат 78 самоходных артиллерийских установок. Шесть из них выкупила за свой счет Украина, 12 профинансирует Франция, все остальные — будут переданы за счет других западных партнеров.

Чего еще стоит ждать

Кроме того, подчеркнул Снегирев, следует ожидать информации о передаче очередных систем противовоздушной обороны.

"Возможно, речь пойдет и о крылатых ракетах воздушного базирования", — добавил эксперт.

Напомним, что предыдущее заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн прошло в ноябре 2023 года. На заседании участники сформировали новую коалицию наземных средств противовоздушной обороны. В этой коалиции под названием Ground-Based Air Defence приняли участие 20 стран, лидерами стали Германия и Франция.