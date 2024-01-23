Какое оружие Украина получит по итогам январского Рамштайна
Главной темой январского заседания антироссийской коалиции в формате Рамштайн будут поставки Украине артиллерийской техники. Кроме того, предположительно, будут обсуждаться вопросы поставок систем ПВО и крылатых ракет.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Артиллерийский акцент
По словам Дмитрия Снегирева, главной темой, которая будет обсуждаться на заседании западной коалиции в формате Рамштайн, будут поставки артиллерии.
"Недаром перед Рамштайном было объявлено о создании артиллерийской коалиции", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что вооруженные силы Украины получат 78 самоходных артиллерийских установок. Шесть из них выкупила за свой счет Украина, 12 профинансирует Франция, все остальные — будут переданы за счет других западных партнеров.
Чего еще стоит ждать
Кроме того, подчеркнул Снегирев, следует ожидать информации о передаче очередных систем противовоздушной обороны.
"Возможно, речь пойдет и о крылатых ракетах воздушного базирования", — добавил эксперт.
Напомним, что предыдущее заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн прошло в ноябре 2023 года. На заседании участники сформировали новую коалицию наземных средств противовоздушной обороны. В этой коалиции под названием Ground-Based Air Defence приняли участие 20 стран, лидерами стали Германия и Франция.
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