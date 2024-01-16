А-50, особливості літака, ціна, модифікації

Російський літак ДРЛВ А-50. Фото: росЗМІ

Українські Повітряні сили у ніч з 14 на 15 січня знищили воістину унікальні військові цілі окупаційного контингенту російської армії. Однією із таких цілей став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни—агресора — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що таке А-50

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) А-50 з’явився на світ ще у часи Радянського Союзу. Розробляти його почали ще на початку 70-х років минулого століття, а от на озброєння армії СРСР цей унікальний літак надійшов лише 1989 року.

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Унікальність А-50 полягає в тому, що він є по суті своїй цілим радіолокаційним комплексом, який веде спостереження за великою територію і наводить літаки ударної та винищувальної авіації на будь-які цілі — повітряні (літаки), наземні (системи ППО та запуску балістичних ракет), морські (кораблі). Крім того, А-50 може виконувати і роль командних пунктів.

Через велику кількість радіотехнічної апаратури, встановленої на борту (власне, у "тарілці" перед хвостом літака), вартість виготовлення одного екземпляра А-50 є дуже високою. Базовий варіант, який випускався ще у радянські часи, коштував приблизно 330 мільйонів доларів. Вартість модернізованого літака, відомого під маркуванням А-50У — становить уже близько 500 мільйонів.

Для порівняння — вартість флагмана Чорноморського флоту, крейсера "Москва", який був знищений українськими ракетами у Чорному морі ще 2022 року, становила 750 мільйонів доларів. Тож А-50 є одним із найдорожчих зразків військової техніки в російській армії.

Чи отримає Росія нові ДРЛВ

Саме через високу ціну і технологічну складність у СРСР була виготовлена дуже обмежена кількість таких літаків. У власне російські часи, після розпаду Радянського Союзу, їх не виготовляли взагалі, тільки модифікували.

Втім, відомо про розробку нового літака ДПЛВ — А-100 "Премьер". Але це повітряне судно, яке існує у одному-єдиному екземплярі, тільки у лютому 2022 року здійснило свій перший політ, тож заяви російського військового командування про те, що 2024 року А-100 почне надходити до Військово-космічних сил — є не більше, ніж звичайнісінькими російськими вигадками чи спробами справити враження на Кремль.

Отже, росіянам доводиться використовувати ті А-50, які залишилися з часів Холодної війни. Скільки ж усього було виготовлено — і на скільки може розраховувати армія країни-агресора? За деякими даними, усього в Радянському Союзі встигли випустити трохи більше 30 цих літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління. Але використовує їх не тільки Російська Федерація.

А-50 на війні

Так, три екземпляри А-50ЭИ були продані у десятих років Військово-повітряним силам Республіки Індія, де використовувалися під час одного із чергових військових конфліктів між цією державою та Пакистаном за спірний регіон Кашмір.

Сама Російська Федерація теж використовувала А-50 та А-50У під час військових конфліктів ще до повномасштабного вторгнення на територію України. По-перше, ці літаки брали участь у Другій чеченській війні, яку в Кремлі теж маскували під спеціальну "контртерористичну операцію".

По-друге, радіолокатори А-50 російські окупанти використовували і під час війни у Сирії. Тож досвід роботи у бойових умовах російські льотчики, які керували цим літаком та працювали із радіолокаційною системою "Шмель", встановленою на ньому, вже мали.

Менше десяти літаків

Станом на початок повномасштабної війни проти України Росія, за неофіційними даними, мала усього 9 таких літаків. Шість із них — це модифіковані А-50У, три — базовий варіант А-50. Використовували їх окупаційні сили активно, з самого початку воєнних дій, зокрема, на території Білорусі.

Саме у Білорусі, на аеродромі Мачулищі, що під тамтешньою столицею Мінськом, базувався один із літаків ДРЛВ – якщо бути точним, то саме модернізований варіант А-50У. І саме там у лютому 2023 року він був пошкоджений двома дронами, які завдали удару по головній деталі цього комплексу — локатору. Після чого літак перебазували у Таганрог, на завод, де виготовляли і ремонтують таку військову техніку.

Удар же по ДРЛВ А-50 над Азовським морем, який мав місце 14 січня 2024 року, став узагалі першою відомою атакою на один із найцінніших і найважливіших літаків російської армії. І важливість тут полягає не тільки в тому, що А-50 збити дуже непросто, бо його захищає як ціла низка військових літаків, так і системи ППО. І не через невелику кількість цих повітряних суден — що означає дуже серйозні збитки для окупантів.

Справа в тому, що надскладною, довготривалою і дуже дорогою є підготовка тактичних екіпажів, які працюють на А-50 під час бойових вильотів. Тож внаслідок успішного удару ПС ЗС України російський окупаційний контингент втратив не тільки цінний літак, а і екіпаж, підготовка якого є чи не складнішою, ніж робота самого радіолокаційного комплексу А-50.

А оскільки сам ДРЛВ є фактично "очима" російської авіації, то окупанти втратять велику частину своїх повітряних потужностей. Українська ж армія продемонструвала, що їй до снаги збивати не тільки звичайні винищувачі та бомбардувальники, а і такі унікальні літаки, як А-50.