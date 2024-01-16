А-50, особенности самолета, цена, модификации

Российский самолет ДРЛО А-50. Фото: росСМИ

Украинские воздушные силы в ночь с 14 на 15 января уничтожили поистине уникальные военные цели оккупационного контингента российской армии. Одной из таких целей стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что такое А-50

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 появился на свет еще во времена Советского Союза. Разрабатывать его начали еще в начале 70-х годов прошлого века, а вот на вооружение армии СССР этот уникальный самолет поступил только в 1989 году.

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Уникальность А-50 состоит в том, что он является по сути своей целым радиолокационным комплексом, который ведет наблюдение за обширной территорией и наводит самолеты ударной и истребительной авиации на любые цели — воздушные (самолеты), наземные (системы ПВО и запуска баллистических ракет), морские (корабли). Кроме того, А-50 может выполнять роль командных пунктов.

Из-за большого количества радиотехнической аппаратуры, установленной на борту (собственно, в "тарелке" перед хвостом самолета), стоимость изготовления одного экземпляра А-50 очень высока. Базовый вариант, который выпускался еще в советское время, стоил примерно 330 миллионов долларов. Стоимость модернизированного самолета, известного под маркировкой А-50У, составляет уже около 500 миллионов.

Для сравнения — стоимость флагмана Черноморского флота, крейсера "Москва", уничтоженного украинскими ракетами в Черном море еще в 2022 году, составила 750 миллионов долларов. А-50 является одним из самых дорогих образцов военной техники в российской армии.

Получит ли Россия новые ДРЛО

Именно из-за высокой цены и технологической сложности в СССР было изготовлено очень ограниченное количество таких самолетов. В российские времена, после распада Советского Союза, их не изготовляли вообще, только модифицировали.

Впрочем, известно о разработке нового самолета ДПЛО — А-100 "Премьер". Но это воздушное судно, существующее в одном-единственном экземпляре, только в феврале 2022 года совершило свой первый полет, поэтому заявления российского военного командования о том, что в 2024 году А-100 начнет поступать в Военно-космические силы, есть не больше, чем обычными русскими выдумками или попытками произвести впечатление на Кремль.

Следовательно, россиянам приходится использовать те А-50, которые остались со времен Холодной войны. Сколько всего было изготовлено — и на сколько может рассчитывать армия страны-агрессора? По некоторым данным, всего в Советском Союзе успели выпустить немногим более 30 этих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Но использует их не только Российская Федерация.

А-50 на войне

Так, три экземпляра А-50ЭИ были проданы в десятые годы Военно-воздушным силам Республики Индия, где использовались в ходе одного из очередных военных конфликтов между этим государством и Пакистаном за спорный регион Кашмир.

Сама Российская Федерация тоже использовала А-50 и А-50У во время военных конфликтов еще до полномасштабного вторжения на территорию Украины. Во-первых, эти самолеты участвовали во Второй чеченской войне, которую в Кремле тоже маскировали под специальную "контртеррористическую операцию".

Во-вторых, радиолокаторы А-50 российские оккупанты использовали и во время войны в Сирии. Поэтому опыт работы в боевых условиях у российских летчиков, которые управляли этим самолетом и работали с радиолокационной системой "Шмель", установленной на нем, уже имели.

Меньше десяти самолетов

По состоянию на начало полномасштабной войны против Украины у России, по неофициальным данным, было всего 9 таких самолетов. Шесть из них — это модифицированные А-50У, три — базовый вариант А-50. Использовали их оккупационные силы активно, с самого начала военных действий, в частности, на территории Белоруссии.

Именно в Беларуси, на аэродроме Мачулищи, под тамошней столицей Минском, базировался один из самолетов ДРЛО – если быть точным, то именно модернизированный вариант А-50У. И именно там в феврале 2023 года он был поврежден двумя дронами, нанесшими удар по главной детали этого комплекса — локатору. После чего самолет перебазировали в Таганрог, на завод, где производили и ремонтируют такую военную технику.

Удар же по ДРЛО А-50 над Азовским морем, имевший место 14 января 2024 года, стал первой известной атакой на один из самых ценных и важнейших самолетов российской армии. И важность здесь состоит не только в том, что А-50 сбить очень непросто, потому что его защищает как целый ряд военных самолетов, так и системы ПВО. И не из-за небольшого количества этих воздушных судов, что означает очень серьезные убытки для оккупантов.

Дело в том, что является сверхсложной, долговременной и очень дорогой и подготовка тактических экипажей, работающих на А-50 во время боевых вылетов. Поэтому в результате успешного удара ВС ВСУ российский оккупационный контингент потерял не только ценный самолет, но и экипаж, подготовка которого едва ли не сложнее, чем работа самого радиолокационного комплекса А-50.

А поскольку сам ДРЛО является фактически "глазами" российской авиации, то оккупанты потеряют большую часть своих воздушных мощностей. Украинская же армия продемонстрировала, что ей по силам сбивать не только обычные истребители и бомбардировщики, но и такие уникальные самолеты, как А-50.