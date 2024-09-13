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Адреналін зашкалював — прикордонник поділився принципами роботи водієм на службі

13 вересня 2024 14:12
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — які принципи роботи водієм на фронті
Прикордонник Андрій з позивним "Малюк"
Валерія Барановська - редактор

Прикордонник розповів про труднощі роботи водієм у зоні бойових дій. Йому доводилося виконувати завдання під обстрілами і їздити на високій швидкості, аби не наздогнав FPV-дрон противника. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 13 вересня.

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Прикордонник Андрій з позивним "Малюк", водій прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал", розповів про специфіку роботи в зоні бойових дій на Харківщині.

"У мене були безпосередньо завдання вивезти на позиції або забрати військових. Поранених також відвозив, були і двохсоті. Їхали якось на позиції, то і під обстріли потрапляли, доводилося і пішки пересуватися, адреналін зашкалював", — зауважив військовий.

За його словами, виїзди зазвичай проводилися вночі, але спочатку не було приладів нічного бачення (ПНБ), то доводилося користуватися ліхтариком, щоб дістатися непомічено.

Андрій зазначив, що під час активності FPV-дронів противника доводилося їхати дуже швидко та ще й дороги розбиті від снарядів.

"Як розпочалися активні дії  FPV-дронів, були випадки, коли їхали понад 130 км/год, бо при швидкості 120 км/год можуть наздогнати", — підкреслив водій.

Він додав, що на війні себе можна показати у будь-якій сфері. Розповів, як приходили хлопці, які боялися йти воювати, то їм давали інші завдання, наприклад, ремонтувати транспорт.

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