Війна в Україні — прикордонники знищили ворожий вогнево-опорний пункт на Харківщині

Ворожий вогнево-опорний пункт. Фото: скриншот

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку. Зокрема, прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів артилерією по окупантах на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у четвер, 12 вересня.

Читайте також:

Знищення окупантів

На Вовчанському напрямку ворог активно розгортає свої позиції в лісових масивах. Однак, його активність не залишається непоміченою для прикордонників бригади "Гарт", які в складі Сил оборони України ведуть боротьбу за нашу державу на Харківщині. Нещодавно артилерійський підрозділ бригади завдав нищівного удару по позиціях російсько-окупаційних військ.

"У взаємодії з аеророзвідниками вони днями знищили вогневий опорний пункт противника, місця укриття його живої сили, саму живу силу та склади з боєкомплектами", — йдеться в повідомлені.