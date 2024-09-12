Українські прикордонники взяли в полон двох штурмовиків армії РФ

Російські полонені в Україні. Ілюстративне фото: Юрій Бутусов

Прикордонники підрозділу "Помста" взяли в полон двох окупантів, які підняли білий прапор і заявили, що "це не їхня війна". Обидва були штурмовиками у 15-му гвардійському мотострілецькому полку та пробули близько місяця на території України.

Про це повідомила Держприкордонслужба у четвер, 12 вересня, та показала відповідне відео.

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У ДПСУ розповіли, що обидва полонених окупанти були штурмовиками у 15-му гвардійському мотострілецькому полку та пробули близько місяця на території України.

Один з них родом з Макіївки Донецької області. На момент вторгнення у 2014 році він проживав у Криму. Займався будівництвом та, обманувши російське Міноборони під час держзакупівель, отримав вибір: або потрапити до в’язниці, або на війну.

Іншого полоненого мобілізували у 2022 році під час перевірки документів у потязі та відправили на навчання у Білорусь. Звідти він втік, півтора року переховувався, а місяць тому його знову спіймали та відправили штурмувати позиції українських військових.

Зазначається, що полонених передали спецслужбам для формування обмінного фонду.