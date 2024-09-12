Росіяни шукають вразливі місця на інших ділянках фронту

ЗСУ поблизу Покровська. Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Російські загарбники призупинили військову операцію на Покровському напрямку. Вони посилили атаки на іншому напрямку фронту та стали застосовувати більше керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це заявив воєнний експерт Михайло Жирохов в етері каналу "РБК-Україна".

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Російські війська призупинили наступ на Покровському напрямку. Вони шукають слабкі місця в обороні ЗСУ на інших ділянках фронту та посилили наступ на іншому напрямку.

"Після призупинення операції вони (Росіяни. — ред.) почали шукати слабкі місця на лінії фронту та перекидати сили туди. Зараз вони дуже активізувалися на Лиманському напрямку, на Вугледарі вони активізувалися дуже сильно", — пояснив експерт.

Окрім того, окупанти почали частіше застосовувати КАБи на полі бою. Подекуди інтервал між атаками становить 15 хвилин.

"Підтримка КАБів колосальна. Вчора КАБи падали на позиції щоп'ятнадцять хвилин. Це призводить до деяких територіальних втрат", — сказав Жирохов.