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На Покровському напрямку єгері-десантники майстерно зірвали атаку окупантів

10 вересня 2024 18:30
Галина Шподарева - редактор
Єгері-десантники зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку
Пункт збору російських штурмовиків. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

На одній з найгарячіших ділянок фронту, на Покровському напрямку, бійці 71-ї окремої єгерської бригади зірвали підготовку противника до штурму. По пункту збору російських штурмовиків бійці ЗСУ вдарили дроном. 

Відео влучного удару опубліковане в Telegram-каналі 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України у вівторок, 10 вересня. 

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Удар по штурмовій групі окупантів

На Покровському напрямку єгері-десантники зірвали ворожу атаку: розвідники вчасно помітили групу штурмовиків противника, яка зібралася для вилазки на українські позиції.

"Єдиний FPV-дрон підрозділу 71 ОЄБр провів ворожих піхотинців до воріт пекла. Майже десяток окупантів або вбиті на місці, або доходять по госпіталях", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 10 вересня з початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

Як повідомили в Генштабі, сьогодні Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті. 

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