Егеря-десантники сорвали штурм окупантов на Покровском направлении

Пункт сбора российских штурмовиков. Фото: скриншот

На одном из самых горячих участков фронта, на Покровском направлении, бойцы 71-й отдельной егерской бригады сорвали подготовку противника к штурму. По пункту сбора российских штурмовиков бойцы ВСУ ударили дроном.

Видео точного удара опубликовано в Telegram-канале 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины во вторник, 10 сентября.

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Удар по штурмовой группе оккупантов

На Покровском направлении егеря-десантники сорвали вражескую атаку: разведчики вовремя заметили группу штурмовиков противника, которая собралась для вылазки на украинские позиции.

"Единственный FPV-дрон подразделения 71 ОЕБр провел вражеских пехотинцев к воротам ада. Почти десяток оккупантов или убиты на месте, или доходят по госпиталям", — говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 10 сентября с начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже совершил 14 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Потери врага уточняются.

Как сообщили в Генштабе, сегодня Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими на фронте.