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Покровск уже не в приоритете — военный эксперт назвал направления, где оккупанты ищут слабые места

12 сентября 2024 09:28
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Россияне ищут уязвимые места на других участках фронта
ВСУ вблизи Покровска. Фото: Радио Свобода/Сергей Нужненко
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Российские захватчики приостановили военную операцию на Покровском направлении. Они усилили атаки на другом направлении фронта и стали использовать больше управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире канала "РБК-Украина".

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Российские войска приостановили наступление на Покровском направлении. Они ищут слабые места в обороне ВСУ на других участках фронта и усилили наступление в другом направлении.

"После приостановки операции они (Россияне. — ред.) начали искать слабые места на линии фронта и перебрасывать силы туда. Сейчас они очень активизировались на Лиманском направлении, на Угледаре они активизировались очень сильно", — пояснил эксперт.

Кроме того, оккупанты стали чаще применять КАБы на поле боя. Иногда интервал между атаками составляет 15 минут.

"Поддержка КАБов колоссальна. Вчера КАБы падали на позиции каждые пятнадцать минут. Это приводит к некоторым территориальным потерям", — сказал Жирохов.

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